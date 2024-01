Cancelo se complica para el Barça y Deco halla un plan B que destruirá a Vinicius y gustará al culé

Una de las grandes esperanzas de este Barcelona radica en un jugador que no pertenece al club, le viene prestado y saben bien tanto el director deportivo culé, Deco, como su presidente, Joan Laporta, y el entrenador, Xavi Hernández, que quien cede al futbolista no lo va a regalar y es muy rico. Por eso la continuidad de João Cancelo se trabaja y avanza en can Barça, pero ha tocado hueso y duro en el Manchester City, de ahí que surja este plan B tan atractivo para la afición culé como incómodo para Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid.

Enorme rivalidad y salto a los brazos de Leo Messi

Si la rivalidad existente entre el extremo brasileño del conjunto blanco y Maffeo es más que evidente en cada uno de los duelos que el lateral del Mallorca y la estrella de la canarinha protagonizan, tiene sentido que el Barça busque a un enemigo natural de Vini como posible recambio de Cancelo. De hecho, en parte el gran hacer del carrilero con el jugador de São Gonçalo ha hecho que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta para ser seleccionado en la campeona del mundo junto a futbolistas de la talla de Leo Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Ni que decir tiene que uno de los peores enemigos de Vini en LaLiga es, por ende, amigo del Barça. Y si encima ese jugador lleva demostrando un enorme nivel desde hace varias temporadas, hay motivos más que sobrados para pensar en esta alternativa a Cancelo como una gran ocpión para el mercado veraniego culé. Asimismo, ya sonó el hispano-argentino para fichar por el Barça y por eso Deco sabe qué cifras se manejan con el jugador del equipo insular: de 15 a 20 kilos.

Como es lógico, si los 30-40 millones de euros que pide el Manchester City (por Cancelo) no bajan, el Barça mirará la operación Maffeo como viable, tratando de llevar esa cifra antes citada sobre el lateral a las órdenes de Javier Aguirre a una cantidad bastante menor. Y para ello posee armas suficientes, como la presión sobre el futbolista e introducir jugadores en la operación.