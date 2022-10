'Carletto' dicta sentencia con Hazard, Asensio y otros dos galácticos

Carlo Ancelotti es un tipo de ideas fijas, poco dado a ceder ante las presiones y los nombres. Para él lo primero es el equipo y, sobre ello, los resultados mandan. El estatus ganado ya ha afectado a un Antonio Rüdiger que llegó a Madrid y según la UEFA, como uno de los dos mejores centrales de Europa, sin embargo no ha logrado quitar de su puesto a David Alaba, Mendy y Militao. Más complicado aún lo tienen jugadores como Eden Hazard y Marco Asensio.

Hablando de esa calificación tan del Madrid, la de galácticos, durante pasadas ventanas de fichajes ha habido varios, siendo especialmente destacado por dinero invertido el del belga, que no solo no juega sino al que las oportunidades se le acercan a 0: ha perdido su puesto con Rodrygo, Asensio, Valverde, Vinicius y hasta Mariano Díaz. El palo de Ancelotti al 10 belga es cada día más duro. Vale que su rendimiento no ha deslumbrado, pero está claro que hay algo más y su situación es inamovible; salvo debacle de lesiones, no jugará.

Tampoco lo hacen en el once el central alemán y el otro gran fichaje de las últimas temporadas, Eduardo Camavinga. En defensa, Carletto no quiere cambiar a sus cuatro intocables, por lo que Rüdiger juega pero siempre por detrás de esos elegidos, solo en ciertos partidos. Y así será de ahora en adelante. Con Camavinga la situación es más grave, ya que ha tenido una temporada de adaptación y sin embargo su estatus es secundario, como dice el mismo míster, de segundas partes. Esa denominación del italiano condena al francés.

Tengan en cuenta que en los dos últimos partidos del Madrid no ha estado Luka Modric y en ninguno de los dos Camavinga ha sido incluido en el once. Sin terminar de ponerle la cruz, a Carlo Ancelotti el ex de la Ligue 1 no le convence, de lo contrario lo pondría más. Asensio, por su parte, parece aceptar, una vez más con cierta displicencia, esa que tanto molesta de él, su papel de gregario, y lo hace porque se quedará solo hasta junio. Con eso, al fin y al cabo, le ha bastado para estar con España, que es su objetivo.

Eso sí, ninguno de los cuatro se ha ganado la titularidad, ni en LaLiga ni en Champions, y lejos de parecer que recortan distancia en ese objetivo, Ancelotti les da pistas de lo contrario.