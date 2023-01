Carletto repite el error de Zidane y el madridismo estalla: vergonzoso

El Real Madrid logró anoche una meritoria victoria ante el Villarreal en la Copa del Rey protagonizando una derrota totalmente inesperada en el descanso cuando campeaba el 2-0 en el marcador a favor del submarino amarillo. Eso sí, aunque los blancos lograron anotar tres goles en la segunda mitad para conseguir la clasificación a la siguiente ronda, el madridismo es consciente de que el juego del equipo es, en muchos partidos, inaceptable.

Una plantilla que cuenta con jugadores de la talla de Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Fede Valverde, Marco Asensio, Dani Ceballos o Eduardo Camavinga debería proponer algo más que simplemente enviar balones al extremo brasileño para que, gracias a su facilidad para desbordar rivales, el equipo genere peligro.

Eso, como baza a explotar de vez en cuando, siempre es bien agradecido, pero que Vinicius sea el único recurso ofensivo con el que apuesta el Real Madrid es algo que inevitablemente señala a la figura de Carlo Ancelotti. A pesar de que el equipo ganó muchos títulos la temporada pasada, la propuesta del técnico italiano cada vez convence menos y esto está incrementando el clima de crispación que se originó durante la estancia de Zinedine Zidane al frente del equipo.

Aunque, al igual que está sucediendo con ‘Carletto’, el técnico francés ganó un gran número de títulos durante su paso por la casa blanca, las sensaciones futbolísticas son similares: el equipo propone poco a nivel táctico y solo la buena labor de Modric, Kroos o Benzema deja paso a elaboraciones más holgadas, pero estas se dan con poca frecuencia.

Esto, cuando el equipo tenía mucha facilidad para generar peligro, anotar goles y encajar pocos tantos, no resultaba tan grave, pero esta temporada ninguna de estas premisas se está dando de la forma deseada y las pocas ideas manifestadas por el equipo cuando recupera el esférico dejan herido a Ancelotti, quien está cometiendo el mismo error de Zidane.

El juego del Real Madrid cada vez aburre más, y no lo decimos nosotros, sino muchos de los aficionados que son entrevistados tras la finalización de los partidos e independientemente de que se logre un resultado positivo o no. Lo peor, que no parece que Ancelotti tenga la intención de cambiar su propuesta…