Carletto se enfrenta a Abramóvich: Éder Militão, nuevo protagonista

La gran primera mitad de temporada del Real Madrid tiene en Éder Militão a uno de los principales culpables, teniendo en cuenta que el rendimiento del defensor brasileño desde el regreso de Carlo Ancelotti al Santiago Bernabéu está siendo excelente. El fichaje de David Alaba le ha ayudado de forma considerable, conformando una dupla que en sus primeros meses juntos ha conseguido brillar al máximo nivel. Tal está siendo la magnitud de las actuaciones del defensor que varios grandes se han interesado seriamente por su futuro, con el Chelsea como principal interesado, por lo que en Chamartín estarían preparando su renovación para este mismo verano para evitar cualquier tipo de sorpresa respecto al futuro del defensor de 24 años.

La ficha del defensor sufriría un importante aumento con esta ampliación de su contrato con el Real Madrid, viendo así recompensado su gran rendimiento. Militão ascendería entonces varios puestos en el escalafón salarial del conjunto blanco, pasando de los 4,5 millones que cobra actualmente a unos 7 millones de euros netos. El interés del Chelsea solamente habría acelerado la gestión del cuadro blanco, a sabiendas de que el central se trata de uno de los pilares fundamentales de su proyecto de cara al futuro, contando además con la confianza plena de Carlo Ancelotti.

El propio Éder Militão tiene muy clara su continuidad en Chamartín, además de hacer referencia a la importancia de Carlo Ancelotti en su crecimiento esta temporada en su última entrevista para el diario As, por lo que su renovación no debería darle demasiados problemas a Florentino Pérez: “Estoy cumpliendo un sueño en el Madrid. Ancelotti ha sido muy importante para mí, me ha dado la confianza que todo jugador necesita. Tengo por delante momentos muy bonitos con el Real Madrid” aseguraba el defensor brasileño.

Por lo tanto, ambas partes estarían citadas para cerrar la renovación del central una vez termine la temporada, para disipar así el interés de otros grandes en su fichaje como el Chelsea de Román Abramóvich. El acuerdo podría incluir también una ampliación de su actual vínculo con el Real Madrid, que expira en 2025; a pesar de que el motivo principal del acuerdo sería recompensar al futbolista por su gran rendimiento y asegurarse de este modo que sus deseos de cara al futuro pasan por conseguir todos los títulos posibles vistiendo la elástica merengue.