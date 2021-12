Carletto se topa con un dilema imprevisto en Madrid por Asensio y Bale

La victoria contra el Atlético de Madrid registrada el pasado domingo no solo ha supuesto un golpe de autoridad en el campeonato liguero para el Real Madrid, sino que además jugadores como Luka Modric o Toni Kroos volvieron a reafirmar que se encuentran en uno de los mejores momentos de forma de su carrera y que otros futbolistas como Marco Asensio todavía pueden ser útiles para el equipo. Precisamente el atacante mallorquín ha sido uno de los focos de las críticas durante el primer tramo de la campaña por haber pasado prácticamente intrascendente en los planes de Ancelotti y haber mostrado una actitud indigna en la casa blanca, pero en los últimos encuentros el jugador parece haber cambiado de chip y ahora el entrenador italiano ha despejado uno de sus problemas en el '11', al menos aparentamente.

El extremo derecho es la única posición del terreno de juego que no contaba con un hombre de confianza para el trasalpino, que ha estado rotando entre Rodrygo Goes y el propio Asensio en busca de esa pieza de garantías, pero sin haberla encontrado en este primer tramo de campaña. No obstante, el balear encadena varios encuentros respondiendo con goles y aportación en el equipo y parece haber ganado la partida al futbolista brasileño.

Eso sí, aunque entre el español y el carioca el dilema parece haberse esfumado, hay un condicionante que podría alterar el protagonismo de Asensio en los últimos compromisos del Real Madrid: el regreso de Gareth Bale al equipo. El jugador galés cayó lesionado por enésima vez el pasado 15 de noviembre y desde entonces ha estado volcado en su recuperación por molestias en las pantorrillas.

Es cierto que el británico tendrá que recuperar su mejor estado físico y competitivo, pero Ancelotti dejó muy claro en los primeros compases de la campaña, cuando todos los efectivos de ataque estaban a su disposición, que tiene mucha confianza en Gareth Bale brindándole la titularidad en los dos encuentros que tuvo la oportunidad de disputar el futbolista antes de sufrir su primera lesión de la temporada.

Ahora, a punto de reincorporarse al equipo, Bale podría ser terriblemente perjudicial para este cambio de actitud experimentado por Asensio en las últimas semanas y será ‘Carletto’ el encargado de decidir por qué hombre apostar en las próximas semanas: mucha atención, podría tratarse de una decisión elemental en la lucha por los objetivos.