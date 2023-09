Fue humillado por Lopetegui, Zidane y Ancelotti y ansía vengarse mañana en el Bernabéu con el Getafe

Hace algunas horas atrás afirmamos en Don Balón que el Real Madrid-Getafe que se celebrará mañana a las 16,15 horas en el Santiago Bernabéu tiene en vilo a Ferland Mendy y Fran García por saber quién será el elegido para formar parte del ‘11’ titular de Carlo Ancelotti.

Eso sí, el derbi madrileño también tiene otros alicientes implícitos ya que, mirando al conjunto azulón, Borja Mayoral es uno de esos jugadores que vivirán un partido especial. El canterano formado en La Fábrica estuvo considerado por Florentino Pérez durante muchos años como la gran perla de futuro del club, pero la escasez de oportunidades recibidas por parte de Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Julen Lopetegui fulminaron sus opciones de triunfar como miembro de pleno derecho del primer equipo.

La postura de estos entrenadores fue clara con Mayoral y, teniendo claro que el español no contaba ni como alternativa desde el banquillo para fortalecer la delantera, obligaron al futbolista de Parla a buscar suerte en diversas ocasiones como cedido hasta que el 1 de agosto de 2022 el Real Madrid y el Getafe alcanzaron un acuerdo para traspasar al ariete a cambio de 10 millones de euros.

Es por eso que, en los prolegómenos del encuentro que disputan estos equipos, Borja Mayoral ha realizado unas declaraciones en las que no ha podido esclarecer de una mejor forma el motivo que le llevó a salir del Bernabéu en reiteradas ocasiones desde el año 2017: "Empecé la pretemporada con ellos, pero me quedaba un año de contrato. El club no estaba convencido de que yo siguiera y el Getafe apostó fuerte por mí y eso me gustó. Buscaba estabilidad y me decanté por el Getafe. Yo estoy feliz”.

Sin generar demasiado polémica, Mayoral ha revelado la verdad sobre su salida del Real Madrid en lo que supuso un duro varapalo para el delantero ya que, a sabiendas de que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema han dejado un legado en Chamartín, esperaba poder gozar algún día de ese privilegio de enfundarse el ‘9 en el primer equipo, un dorsal que, curiosamente, quedará vacante esta temporada.