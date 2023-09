Carlo Ancelotti se rinde ante el nuevo Sergio Ramos: éxtasis en el Bernabéu con su mejor galáctico

En el partido que estrenaba el nuevo Santiago Bernabéu, el conjunto de Carlo Ancelotti se dispuso a dar un espectáculo digno del feudo blanco al que estaban dando la bienvenida. Sin embargo, la realidad fue que el choque ante el Getafe acabó siendo más bien, una analogía al techo cubierto, pues al igual que el estadio, el partido estuvo taponado durante muchos minutos, al menos, hasta que Joselu y Jude Bellingham fueron capaces de descorchar el encuentro para servir los tres puntos al conjunto de Carlo Ancelotti.

De nuevo, Bellingham y 10 más

Como ya viene siendo una costumbre, el flamante nuevo fichaje del Real Madrid fue el gran protagonista del choque con un nuevo gol que se sumará a una cuenta que sigue creciendo sin parar. El inglés ya acumula un total de 5 goles en este inicio de curso y todos de diferente factura. El que hoy nos ocupa demostró que si no estaba todavía totalmente adaptado, ahora ya está graduado en madridismo. Pues como era habitual en Sergio Ramos y forma parte del espíritu del Real Madrid, Bellingham marcó el gol de la victoria con un tanto a la salida de un córner en el minuto 95 que desató el éxtasis colectivo en el feudo blanco, que entonó el Hey Jude.

El inicio de Jude Bellingham en el Real Madrid está a la altura de los más grandes ídolos de la historia del Real Madrid. Y es que, a sus 20 años, el inglés ha sido capaz de, no solamente sobreponerse a la presión que supone ser uno de los fichajes más caros de todos los tiempos, sino también de convertirse desde el primer día en el mejor jugador del equipo, pues si no fuera por el inglés, es evidente que los de Carlo Ancelotti no llevarían los mismos puntos.

Pleno liguero con sabor inglés

Con la victoria ante el Getafe, el Madrid se ha convertido en el único equipo capaz de sumar cuatro victorias en el inicio de liga. Si bien, es cierto que el juego de los merengues no ha sido el óptimo, su efectividad sí que ha estado a la altura. En este sentido, queda algo muy claro, el Real Madrid está aquí para recuperar el título de liga que les arrebató el Barça el año pasado y con Jude Bellingham en plenas facultades, las posibilidades de éxito se multiplican.