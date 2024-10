Carlo Ancelotti se viste de padrino: el defensa de 12M que será renovado; Madrid se olvida de Mendy

Real Madrid tiene como meta seguir consolidando su estilo y su reinado en Europa, es el vigente campeón de la Champions League y de LaLiga. Carlo Ancelotti tiene planes para el club y con los futbolistas con los que rota constantemente semana tras semana. Más de uno abandonó la disciplina de Chamartín en los últimos años, caso Sergio Ramos, Toni Kroos, Nacho Fernández, entre otros. Quien también es un representante y sigue vigente es Dani Carvajal, quien está más adentro que afuera de la institución merengue.

Hace semanas surgieron rumores acerca de un posible cambio de aires para el lateral derecho experimentado, se habló en la prensa incluso de que Real Madrid no lo tomaría en cuenta. Sin embargo, el veterano está a poco de firmar su renovación con la que es su casa, según las últimas informaciones. El defensa es vital para Carlo Ancelotti, aún se desconocen los detalles de la renovación, pero lo que sí es seguro es que Carvajal seguirá vistiendo la camiseta galáctica por unas cuantas temporadas más.

Carvajal admitió en más de una ocasión el vínculo especial que tiene con el Real Madrid, ganó múltiples títulos con el equipo de Valdebebas y hasta se ganó la dicha de ser capitán. Según la información que sostiene Fabrizio Romano, las conversaciones entre el jugador con el club se iniciarán pronto para tratar la renovación.

⚪️🇪🇸 Talks are set to start soon between Dani Carvajal’s camp and Real Madrid.



Both parties are happy together as new contract will be discussed in details.



In any case, Carvajal has no plans to play for any other European team in his life. pic.twitter.com/NhzrPzgCQt