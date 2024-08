Carlo Ancelotti sentenció al Real Madrid; justificó la razón del empate: Vinicius Jr. se salvó

Los días posteriores a la partida de Toni Kroos y Nacho Fernández parecen seguir siendo complicados en el ambiente madridista, pese a las llegadas de Kylian Mbappé y Endrick. Con miras a conquistar una vez más todo, Real Madrid sabe que ir de a poco es una de las alternativas para volver a tocar el cielo, Carlo Ancelotti lo sabe bien, aunque esta vez el equipo no respondió como debió. Igualó 1-1 frente a Las Palmas y dejó más dudas que certezas.

El funcionamiento en defensa y en ataque fue la gran incógnita en este compromiso que, en teoría, sería más beneficioso para los de Chamartín. Sin embargo, ni el juego ni el sistema aplicado por el italiano convenció, se dejó anotar rápidamente por Alberto Moleiro con una categoría que ni el mismo Courtois pensó que se atrevería a hacer. Si bien el empate llegó por medio de Vinicius desde la vía del penal, lo hecho por el cuadro merengue fue explicado por Ancelotti, quien se mostró insatisfecho.

Carlo Ancelotti esperó la conferencia de prensa post partido para expresar su incomodidad y a la vez su realismo sobre lo producido por su equipo. El técnico protegió ante todo a sus pupilos y se hizo responsable del empate. “La solución la tengo que buscar yo. Los jugadores no la pueden encontrar. Es el entrenador el que tiene la responsabilidad y creo que la voy a buscar para que el equipo vuelva a jugar bien”, afirmó.

🎙️ Carlo Ancelotti :



➡️ "I have to find the solution, not the players. When there is a problem, it is the coach who is responsible for finding a solution."



pic.twitter.com/jD5HU3a4nq