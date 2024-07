Carlo Ancelotti y Florentino Pérez sonríen: su caballo de batalla, 3 años más en Valdebabas

Rendidor cuando se lo necesita. Un valor fundamental para Carlo Ancelotti seguirá en el Bernabéu.



Ferland Mendy y el Real Madrid establecieron bases para renovar su contrato, y tras su retorno de las vacaciones post Eurocopa, donde no jugó, firmará la extensión que lo vinculará al club hasta 2027, con opción a una temporada más basada en su participación en partidos.



El tema central de las negociaciones con el agente del lateral fue la cantidad de partidos en los estuvo disponible Mendy desde su llegada al Real Madrid. La temporada pasada marcó un cambio positivo, mostrándose más consistente y participando más, especialmente en la recta final, dejando atrás las lesiones de años anteriores.



Mendy disputó 23 partidos de Liga, iniciando la temporada lesionado, pero brilló especialmente en la Champions, jugando en 11 de los 14 encuentros del club blanco. Estas cifras se asemejan a las de la temporada 20-21, cuando participó en 26 partidos de liga y el mismo número en la máxima competición europea. Con 37 partidos en total la temporada pasada en todas las competiciones, este fue su mayor número desde que llegó a la Casa Blanca



El número de partidos jugados será crucial en los términos financieros del nuevo contrato de Mendy, un aspecto que ahora entiende y acepta tras algunas dudas iniciales durante las negociaciones con el club.

