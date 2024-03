Carrera a contrarreloj para ser del Barça 24/25: Laporta avisa, KO a Ansu Fati o al otro español

Estamos a 6 de marzo de 2024 y eso quiere decir que restan menos de tres meses para que la temporada 24/25 eche el cierre. No obstante, en las oficinas del Barcelona ya tienen un ojo puesto en la próxima campaña ya que, a la complicada misión de encontrar un sustituto de renombre para Xavi Hernández se une la urgencia por hacer caja.

Muchos son los futbolistas que no están ofreciendo una versión deslumbrante esta temporada para certificar su continuidad en la plantilla y aquí Joan Laporta tendrá que medir con suma cautela sus decisiones ya que el club tampoco puede deshacerse de un gran número de efectivo sin tener atados recambios que sobre el papel generen más ilusión.

Y es esta cadena de incógnitas la que hoy rodea a Ferran Torres y Ansu Fati. A la venta de Raphinha, una venta prácticamente confirmada ya que el jugador brasileño no está cumpliendo con las expectativas depositadas en él, se sumará uno de los dos españoles mencionados, dos futbolistas que ni mucho menos están ofreciendo un nivele excelso en el presente curso.

Ansu, quien se encuentra cedido el Brighton, ni siquiera ha conseguido alzarse con la titularidad de forma sistemática en el ‘11’ de gala de Roberto De Zerbi, quien no olvidemos que es uno de los candidatos a tomar el relevo de Xavi en el banquillo y ahí que el joven de 21 años tenga muy complicado pertenecer a la plantilla culé 24/25.

Eso sí, el caso de Ferran Torres no genera mucha más ilusión ya que el valenciano, a pesar de las dudas generadas por el mencionado Raphinha o por João Félix, tampoco ha conseguido asentarse en el esquema de favoritos de Xavi Hernández y, para colmo de males, las lesiones están mermando aún más su peso en el proyecto.

Ferran Torres is expected next week against Napoli, not against Mallorca. This is the locker room's forecast today, but he is evolving very well from his injury. The final decision will be made in the next training sessions. The idea today is Napoli.



