Casemiro impulsa otro refuerzo veraniego de Florentino: hay candidatos

Carlo Ancelotti está sufriendo de primera mano esta temporada la ausencia de competencia de garantías para algunos fijos de su esquema, algo que está obligando a estos a disputar un exceso de minutos que en algunos tramos del campeonato ya les ha pasado factura de forma perjudicial para los intereses blancos. Es cierto que la plantilla a día de hoy cuenta con alternativas para todas las posiciones del terreno de juego, pero el técnico italiano no tiene confianza en muchos de ellos y por ello Florentino Pérez está decidido a poner una solución el próximo verano.

Dentro de este elenco encontramos a nombres como Karim Benzema, Toni Kroos, Ferland Mendy, Militão, Alaba o Luka Modric, pero por encima de ellos hay un jugador que está acusando de forma estrepitosa el exceso de protagonismo: Carlos Henrique Casemiro.

La titularidad del futbolista brasileño no admite ninguna duda y su rendimiento durante los últimos años avala la importancia que tiene en el esquema del Real Madrid. No obstante, el pivote sudamericano no tiene una competencia natural de primer nivel para poder dosificar sus minutos y por eso el mandatario blanco quiere poner fin a esa dinámica que la temporada precedente ya le costó un disgusto a Zidane, dado el bajo rendimiento del brasileño en los partidos clave del final de curso, y que va camino de repetirse en la presente, dado que a día de hoy es uno de los futbolistas de campo más utilizados por ‘Carletto’, junto al central brasileño.

Por ello, Florentino lo tiene muy claro: hay que fichar para evitar que en las próximas temporadas se siga produciendo esta situación, y son varios los nombres que maneja el presidente para ello. Por un lado, la opción de Franck Kessié sigue muy viva dado que el futbolista finaliza contrato con el AC Milan el próximo 30 de junio y su llegada a coste cero a Concha Espina es un factor muy atractivo para la directiva. De la misma forma, Brozovic es otro futbolista que gusta mucho en la casa blanca, pero este parece tener encarrilada su llegada al Tottenham Hotspur.

Por último, la otra opción que maneja el presidente conllevaría un desembolso cercano a 50 millones, Youri Tielemans, y es el propio jugador el que tiene al Real Madrid como prioridad de futuro.