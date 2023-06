Casemiro y Varane ya asumen el triunfo de Florentino con el top mundial para heredar el 9 de Benzema

El Real Madrid está intensificado su interés en Harry Kane como mejor alternativa para heredar el ‘9’ que ha dejado libre Karim Benzema tras abandonar el Santiago Bernabéu recientemente. A pesar de que no ha cuajado su mejor campaña en cuanto a sensaciones y cifras goleadoras, Florentino Pérez es consciente del problema generado por esta salida del francés y por ello ha situado a un top mundial como Kane como su gran prioridad para, tras cerrar el fichaje de Jude Bellingham, regalar al madridismo otro galáctico.

Eso sí, a pesar de que Florentino ya ha iniciado negociaciones con Daniel Levy, presidente del Tottenham Hotspur, para evitar que se demore la operación, el mandatario inglés aún confía en poder retener al ariete con una renovación de larga duración que implicaría una mejora sustancial de su salario, algo que podría convertirle incluso en el futbolista mejor pagado de la Premier League por encima de Erling Haaland.

Con eso y más, el Manchester United es otro escollo que se ha cruzado en el camino de Florentino para cerrar el fichaje de Harry Kane ya que Ten Hag, técnico de los red devils, pidió hace algunas semanas atrás a la directiva que intentase cerrar un acuerdo con el conjunto londinense con Kane como protagonista. No obstante, es aquí donde hoy el Real Madrid tiene un gran motivo para ilusionarse ya que, según hemos podido saber en Don Balón, Daniel Levy no negociará con ningún club inglés el traspaso de la estrella de 29 años, algo que ha pillado desprevenidos a Raphael Varane, Casemiro, Rashford y el resto de pesos pesados en Old Trafford.

Esto, ni mucho menos, quiere decir que el presidente de los Spurs vaya a aceptar la salida de Kane al Real Madrid por la vía rápida, pero ahora Florentino sabe que no existen amenazas de otros equipos en la pelea por este jugador y que el anuncio de su fichaje se ceñirá única y exclusivamente a las negociaciones con el mencionado Levy.

A colación de esto, hay otro factor muy importante a señalar y al cual se aferra el conjunto español para recibir luz verde por parte del Tottenham Hotspur: Kane finaliza contrato en 2024 y la oferta cercana a 100 millones que pretende presentar Florentino podría ser del todo atractiva para que Levy dé su visto bueno al movimiento… a sabiendas de que rechazar esta ofensiva podría provocar la salida del delantero en 2024 sin recibir dinero por ello.