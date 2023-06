Catástrofe económica para Laporta y Xavi, un amotinado se puede cargar a Gundogan e Iñigo Martínez

El FC Barcelona se adelantó al Arsenal y otros equipos, entre ellos el capital de Arabia Saudí, firmando al jugador que Xavi y Joan Laporta deseaban para reforzar el medio del campo, un Ilkay Gundogan que prefirió salir del Manchester City, con el que venía de ganar la Champions League, para tener una larga estancia en Barcelona, con un contrato de 2+1 años. Pero todo esto puede romperse por un amotinado que amenaza con destrozar el proyecto culé.

Cuentas muy justas

El Barça hace malabares para encontrar la financiación que necesita y que se le exige para poder inscribir jugadores, entre ellos al otomano-germano o Iñigo Martínez, que no tiene su asiento asegurado en estos momentos en la plantilla 23/24 y que, por ello, posee una cláusula liberatoria automática que le permitiría irse gratis -si no es inscrito- cobrando su primera temporada íntegra aún sin jugar. Para que eso no suceda, concretamente el Barcelona necesita al menos conseguir un margen de 50 millones de euros, ya sea con uno o varios traspasos o reduciendo costes, de ahí el problema, porque estos últimos se complican.

Y es que uno de los jugadores que sigue teniendo uno de los salarios más altos de la plantilla lleva mucho tiempo sin jugar en el Barcelona y no lo volverá a hacerlo, pero no perdona ni un euro al Barcelona con el que tiene contrato hasta 2026. Como afirma Mundo Deportivo, Samuel Umtiti, el jugador del que hablamos, aceptó diferir su salario hasta esa fecha, pero no perdonarlo. Y por esa necesidad de bajar costes, el Barça quiere darle la libertad, pero el francés se niega.

Recordemos que el jugador galo ha rendido a gran nivel esta temporada en la Serie A, en el Lecce, sabe que el Barça y Xavi no lo quieren en el proyecto y que su venta es muy compleja por su salario. Por todo ello, esa vía, pase lo que pase con Ansu Fati o Ferran Torres, incluso con Raphinha, Jules Koundé o Frenkie de Jong si las urgencias son demasiado grandes, está cerrada para el Barça y genera un problema de enormes dimensiones: nadie quiere cedido al galo asumiendo su salario, nadie quiere comprarlo con esa losa. Y el tiempo pasa en can Barça estrechando el cerco.