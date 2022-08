Cavani encuentra destino: sorprende a todos, será el nuevo Luis Suárez

Los aficionados uruguayos siguen en vilo tratando de saber qué es lo que va a pasar con el futuro más inmediato de Edinson Cavani. El delantero terminó su contrato con el Manchester United este verano al no querer renovarlo Ten Hag (quizás ahora se arrepienta y se acuerde de sus goles en este mal arranque de la Premier League que está protagonizando) y desde entonces es un hombre libre en el mercado y sin equipo. Las competiciones, al menos en Europa, ya han arrancado y el veterano futbolista todavía sigue sin encontrar un acomodo.

Pero eso puede terminarse de manera casi inmediata. Y es que el vacío que ha dejado este verano Luis Suárez en LaLiga, al perder al delantero uruguayo de referencia, tiene pinta de que va a ser cubierto por su compatriota Edinson Cavani. Charrúa por charrúa en España, aunque no va a ser en el mismo equipo ya que el ex del United o del París Saint Germain, entre otros, no se marchará al Atlético de Madrid sino que todo apunta a que terminará jugando en las filas del Villarreal.

Al menos así lo garantizan desde Argentina. Cavani sonó con mvucha fuerza relacionado con un posible retorno al fútbol sudamericano y fueron varios los equipos que se interesaron en él, entre ellos el poderoso Boca Juniors. Los argentinos realmente se pusieron en contacto con él y trataron de convencerle pero Edinson piensa que todavía puede aguantar al más alto nivel jugando en Europa. De hecho, el propio Juan Román Riquelme, que ahora es vicepresidente de Boca Juniors tras una trayectoria deportiva de lo más exitosa, lo reconoció de manera pública tras un partido de su equipo: “Se habló mucho pero siempre fue muy claro conmigo, si tenemos la posibilidad de que venga una estrella no dudamos, pero fue muy claro conmigo, se va al Villarreal”, dijo para la ESPN.

En el equipo español por el momento prefieren guardar silencio y todavía no han hecho ningún anuncio oficial al respecto, si bien es cierto que los rumores que vienen vinculando a ambas partes son efectivos desde hace tiempo. Todo tiene pinta, tras Luis Suárez, habrá otro uruguayo marcando goles en la liga española.