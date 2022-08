Bombazo: Griezmann KO, entra en el juego y CR7 ya se ve con Simeone

Cristiano Ronaldo tiene muy claro que no va a parar hasta salir del Manchester United. El crack portugués no aguanta ni un segundo más en Old Trafford, envuelto en un ambiente enrarecido, y va a seguir empeñado en encontrar un nuevo equipo en el que tenga la oportunidad de poder jugar la próxima edición de la Champions League ya que ese es su único y principal objetivo de cara a esta temporada. El empeño del luso en estar en la máxima competición de clubes del mundo es claro y nadie le va a quitar esta meta de la cabeza, más aún cuando sabe que sigue cumpliendo años, que su retirada se acerca y que quiere aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se le ponga por delante.

Y si para cumplir su objetivo tiene que insistir al Atlético de Madrid para que le fichen, no hay ninguna duda de que va a hacerlo. Se abre un nuevo capítulo del culebrón entre CR7 y el equipo colchonero a merced de las últimas informaciones que han surgido desde Inglaterra. Y es que según recoge el diario británico The Times, en el Atlético no sólo han llegado a ofrecer a Morata a cambio de poder contar con Cristiano, sino que han ido un poco más allá y han puesto sobre la mesa la figura de Antoine Griezmann como moneda de cambio para que el portugués termine jugando este año en el Metropolitano.

La sorpresa es mayúscula ya que, sobre el papel, Griezmann tiene el cartel de jugador franquicia para el Cholo Simeone, pero ahora ha entrado en el juego de las negociaciones para poder hacer realidad el traspaso de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid.

Ya venimos contando en Don Balón que la situación de Cristiano en Old Trafford es insostenible y, de hecho, recientemente ha amenazado con contar toda la verdad de lo que está viviendo cuando todo se solucione. Ten Hag ya no lo quiere y ha dado luz verde al United para que lo venda después de su bajo rendimient en estsa dos primeras jornadas de la Premier League, por lo que el ex del Real Madrid vuelve a acercarse al Atlético y podría reencontrarse con los blancos.