Cementerio de lesionados; Carlo Ancelotti no lo puede evitar: dos piezas claves del Madrid se bajan

El parón por selecciones le da la posibilidad a LaLiga de volver a reestructurarse y empezar desde cero, observar las deficiencias del torneo y mejorarlas para que los equipos estén cómodos. Pero quien no lo está hasta la fecha es Real Madrid, más allá de los resultados que de a poco empiezan a ser positivos, el tema de los lesionados es una situación de nunca acabar. Precisamente, el club es hoy en día un cementerio de jugadores con dolencias físicas, por ende, su ausencia en los próximos encuentros oficiales.

El conjunto merengue tiene hasta ocho bajas, pues tras las bajas repentinas de Aurélien Tchouaméni y Ferland Mendy, hasta dos futbolistas más se sumaron al quirófano, confirmando la mala suerte que acontece el plantel de Carlo Ancelotti. No es simplemente una situación pasajera, ya roza lo preocupante y lo más complicado para el técnico será reemplazar a los jugadores, por ende, la posibilidad de subir a más de un nombre del Castilla crece cada vez más.

La baja de Militao

El Madrid pasó ser un conjunto en el que la competencia era constante, a un plantel frágil debido a la cantidad de lesionados que se acumularon en las últimas semanas. Jude Bellingham fue una de las bajas considerables, así como la de Eduardo Camavinga. Ahora se suma un defensa, Eder Militao, quien salió de la concentración brasileña por una dolencia en el muslo.

Rüdiger se suma

Próximo a las evaluaciones, Militao no es el único, pues la pesadilla no acaba para los galácticos. El último futbolista en sumarse a la lista de ausencias es un zaguero más, Antonio Rüdiger. Según el periodista Ramón Álvarez de Mon, el ex Chelsea “no está al 100% debido a que tiene una artrosis prematura en una rodilla”. Dice que no le impedirá jugar, pero el comando técnico deberá estar atento.

Hasta diez lesionados

La crisis interna en Madrid es una realidad, solo el parón de selecciones separa a los de Carlo Ancelotti es continuar en LaLiga con una serie considerable de bajas. En total ya son 10 los jugadores con problemas físicos, pues a los mencionados ya estaban afuera Jude Bellingham, Dani Ceballos, Joan Martínez, David Alaba y recientemente, Jacobo Ramon.