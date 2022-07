Cerrado: el 'otro' Benzema ya está en Madrid, apuesta loca de Carletto

Cuando el Real Madrid ha decidido darle una nueva oportunidad a Eden Hazard es porque Carlo Ancelotti tenía algo en mente. Es cierto, dirán algunos sectores, que quizás el belga no se lo haya merecido después de sus discretos papeles temporada tras temporada desde que llegó al Santiago Bernabéu, pero en el seno de la entidad son conscientes de que si el jugador recupera un versión parecida, ni siquiera igual, a la que se pudo ver en el Chelsea la decisión estará más que justificada.

Y en ello confía Carletto porque, según apunta el Diario AS, tiene una misión muy clara para él y va a darle un último voto de confianza. El técnico italiano quiere que Eden Hazard sea el hombre llamado a dar descanso o a sustituir a Karim Benzema y que, en la ausencia del francés por las circunstancias que sean, pase a ser el falso ‘9’ del equipo. Esto no significa, sin embargo, que el belga vaya a jugar tan solo cuando Benzema tenga que estar ausente sino que va a significar un nuevo rol dentro del equipo y que va a ser el elegido para ocupar la plaza del galo cuando no aparezca en el terreno de juego.

No será, en cualquier caso, la primera vez que Hazard actúa como falso delantero centro en el Real Madrid ya que a lo largo de la pasada temporada se le pudo ver en algunas ocasiones realizando este papel. Es cierto que no es su posición habitual, pero Ancelotti quiere enriquecer tácticamente a su equipo con este nuevo movimiento.

La ausencia de fichajes

Este plan que está ideando por lo tanto Carlo Ancelotti en su cabeza encaja y responde perfectamente con la política de fichajes del Real Madrid. El conjunto blanco, desde que se le esfumó la opción de Kylian Mbappé ha dejado claro que no va a lanzarse al mercado a por ningún otro delantero para ejercer de recambio para Benzema, y así lo viene cumpliendo. Si consideran en la casa blanca que el sustituto además está dentro y es Hazard, la manera de actuar es consecuente.

Eso sí, esta decisión deja de nuevo muy mal parados a dos jugadores como son Luka Jovic y Mariano Díaz. El primero sigue tratando de cerrar su salida a la Fiorentina mientras que el segundo todavía no tiene nada claro cuál va a ser su destino, pero lo que es seguro es que de quedarse en el Madrid sus intervenciones van a aparecer a cuentagotas.