Chelsea y Aleti negocian para solucionar el culebrón de Gallagher; Simeone y Joao Félix esperan

El pase de Conor Gallagher al Atlético de Madrid es uno de los grandes culebrones de este mercado de pases. Cuando parecía que el futbolista inglés se sumaba a las prácticas del equipo Colchonero, un giro en las negociaciones cambió toda la historia.

Tras cinco días en la capital de España, Gallagher se sometió a estudios médicos, recorrió el Wanda Metropolitano y hasta apareció en las redes sociales del rojiblanco. Al fichaje solo le faltaba la firma.

Sin embargo, todo cambió luego de que colapsara el traspaso Samu Omorodion a los blues y Gallagher se vio obligado a regresar a Londres para sumarse a los entrenamientos del FC Chelsea.

De acuerdo con Fabrizio Romano “las negociaciones entre el Chelsea y el Atlético de Madrid siguen en marcha” y aclaró que “João Félix sigue siendo parte de las negociaciones también con el agente Mendes; aún no hay avances”.

