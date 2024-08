Por el lío con Samu Omorodion, Diego Simeone sufre la jugarreta del Chelsea: adiós al relevo de Koke

Lo sucedido con la falta de acuerdo para el traspaso de Samu Omorodion no solamente puede dejar al Chelsea sin uno de sus delanteros favoritos en el mercado y al Atleti sin una buena suma de millones. Lo acontecido en estos días podría acabar llevando a Simeone a perder uno de sus fichajes más ilusionantes del verano. El de un Conor Gallagher que si ya se veía enfundado en la camiseta rojiblanca, ahora está más cerca que nunca de volver a Londres.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea request Conor Gallagher to return to London on Tuesday, set to book flight.



Chelsea see all deals as separate, João Félix too — offered to #CFC on Sunday.



🔴⚪️ Door remains OPEN for Gallagher to join Atléti after medical done, up to all parties involved. pic.twitter.com/igIZ5xlnNe