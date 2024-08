Club de la Eredivisie se suma a la puja por perla del Barça; dependerá de Flick: apuesta o adiós

Barcelona sabe que no le queda tiempo y el libro de pases se cierra pronto. Dani Olmo es el único jugador fichado oficialmente por los azulgranas y no se esperan más llegadas a menos que salgan más jugadores para que caiga dinero a las arcas del club. En ese sentido, Hansi Flick tiene a sus descartes, entre ellos, un joven talento que quizás prometa en un futuro: Mika Faye.

El defensa senegalés de 20 años fue la sensación en el equipo de Rafa Márquez y aunque a Hansi Flick no lo haya convencido, ni siquiera para que pruebe en primera división, el Barça ya tiene pretendientes para su joya. Tras los intereses de Lille y Rennes, el PSV Eindhoven se sumó a la pugna por el zaguero. Eso sí, el dinero que hay en juego en clave para que Deco y Laporta tomen una decisión importante.

Es conocido que la base del Barcelona desde hace tiempo es la Masia, lugar en donde salen los proyectos que en algún futuro reforzará el primer equipo. Este sostén hoy es una salvación para el club, ya que Faye es pretendido por PSV Eindhoven y quien está dispuesto a ofrecer 11 millones de euros más 2 en adicionales por el central, según la información de Fabrizio Romano.

🔴⚪️🇸🇳 Understand PSV Eindhoven’s official bid for Mika Faye is worth €11m fixed fee plus €2m add-ons.



It also includes a buy back clause for Barça, higher than €30m buy back offered by Porto in June.



