Joaquín es optimista y no se rinde; Betis y Barça estudian opciones para una cesión de Vitor Roque

La directiva del Real Betis de España estuvo este martes en Barcelona para negociar la cesión o la compra del pase del brasileño Vitor Roque. Dentro de los integrantes de la comitiva se destacó la presencia del CEO del club, Ramón Alarcón, y el director deportivo del club verdiblanco, Joaquín Sánchez.

Luego de aterrizar a primera hora en el aeropuerto de Sevilla, la leyenda del Betis se detuvo para dialogar con los periodistas que estaban en el lugar. Fue en ese marco que Joaquín se mostró “optimista” para que el fichaje se lleve a cabo.

Al ser consultado por las negociaciones, contestó: “Han ido bien, la verdad que estamos muy contentos pero no puedo decir nada más”, completó.

Según publicó Mundo Deportivo, el futbolista brasileño ya tiene acordado las condiciones de su contrato con el Betis y ahora solo resta que convencer al FC Barcelona para que lo libere.

Vale destacar que Vitor Roque no fue inscrito en La Liga debido a los problemas con el límite salarial que tiene el club culé. Es por este motivo que el Barça estudia distintas alternativas para que el joven pueda demostrar todo su talento en el Betis, bajo la conducción del chileno Manuel Pellegrini.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, son horas cruciales para definir el futuro de Roque y asegura que la idea del Real Betis es conseguir “una cesión” para que el futbolista continúe en España por una temporada más.

En tanto, Sporting Lisboa de Portugal planea ficharlo “con un permanente por un paquete de más de 30 millones de euros, incluidos complementos.”

Lo cierto es que se avecinan horas cruciales para definir el futuro del joven que llegó a Europa tras ser vendido por el Atlético Paranaense de Brasil.

🚨🇧🇷 Crucial hours ahead for Vitor Roque as he’s set to decide his future together with Barça board.



Sporting want to sign him on permanent deal for package in excess of €30m add-ons included.



Real Betis insist on loan move to stay in Liga for one more season. pic.twitter.com/sK4saZEcfH