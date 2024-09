Como Vini, Neymar no se aguanta y critica al Balón de Oro; pide por un ‘crack’ del Real Madrid

La prestigiosa revista France Football anunció la lista de los 30 jugadores nominados para el Balón de Oro 2024. Además de la ausencia de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, los fanáticos del fútbol, en especial los del Real Madrid, advirtieron que falta una estrella de la Selección de Brasil en la lista.

Se trata de Rodrygo Goes, quien fue determinante para que el Merengue obtenga la Supercopa de España, La Liga y la Champions League.

En medio del malestar que generó la noticia, el jugador de 23 años compartió una imagen con los títulos que consiguió en la temporada 2023-2024.

Rápidamente, su compañero en la Selección de Brasil, Neymar, no se guardó nada y le expresó su apoyo: “Mínimo top 5 del mundo. Crack”.

El Real Madrid cuenta entre los nominados al Balón de Oro con siete futbolistas: Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Dani Carvajal y Federico Valverde.

Rodrygo disputó 51 partidos con la Casa Blanca en la temporada en los cuales marcó 17 goles y dio 9 asistencias. A pesar de estos números, para la organización no fue suficiente para competir por la distinción.

Los nominados a ganar el Balón de Oro son: Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

También están: Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Çalhanoglu (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Rodrigo Hernández (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) y Palmer (Manchester City).

En otra de las tandas, se destaca la presencia de: Vinicius Júnior (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Ödegaard (Arsenal) y Mats Hummels (Borussia Dortmund).

La lista de nominados cierra con: Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Club), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Girona/Roma), Toni Kroos (Real Madrid/retirado), Jude Bellingham (Real Madrid), Rúben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

They're all here!



But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI