Como Xavi Simons, se escapa un nuevo talento del Barça: salida gratis y pierde una perla

No es algo nuevo que los jóvenes talentos abandonen el Barça. En los últimos años, contar con oportunidades de calidad en el primer equipo culé está muy caro. De modo que muchos jóvenes en edad de juveniles acaban optando por no renovar su vinculación con el conjunto blaugrana para buscar fortuna en otros equipos que les aseguren más opciones de triunfar en la élite del fútbol y así evitar quedar estancados en el filial blaugrana. Este es el caso de Ilias Akhomach, una de las grandes promesas del Barça que ha acabado perdiendo la paciencia.

El delantero español formado en la Masía era uno de los nombres marcados en rojo para ser jugador del primer equipo en un futuro. Sin embargo, la imposibilidad de contar con oportunidades bajo las órdenes de Xavi lo ha impulsado a aceptar la oferta del Villarreal, equipo con el que ha firmado su nuevo contrato hasta 2027.

Ante esta situación, Ilias aseguró que dejar el Barça “fue muy duro, pero tenía que hacerlo”. En este sentido, es evidente que el español no se veía con la confianza de Xavi para hacerse con un hueco en la primera plantilla del equipo blaugrana, hecho que ha desencadeno en una salida no deseada del jugador.

El talentoso delantero formado en las categorías inferiores del Barça se une a una larga lista de nombres que han dejado el Barça por su propio bien. Xavi Simons es el mejor ejemplo. Cambió el Camp Nou por el Parque de los Príncipes para acabar fichando por el PSV, equipo donde ha sido capaz de explotar en la gran estrella que apuntaba ser. Una muestra de que a veces, dar un paso atrás a un equipo más pequeño es la mejor opción para crecer como futbolista.

Así pues, en can Barça tienen un problema importante con las salidas de sus jóvenes promesas, que ven como llegar al primer equipo es toda una quimera. Incluso en el caso de los jóvenes más talentosos como Ilias. Un peligroso modelo que podría acabar pasando factura con otras perlas como Lamine Yamal, que si no ve claro su futuro en el primer equipo, no le faltarán ofertas para crecer lejos de Barcelona.