Con la cesión de Vitor Roque, Laporta se juega el peor ridículo: 60M en contra y otro caso Coutinho

Finalmente, el Barça ha acabado con el culebrón de Vitor Roque. El brasileño, que no entraba en los planes de Hansi Flick de cara a la presente temporada, tenía que hacer las maletas para encontrar un club donde jugar y desarrollar sus cualidades. En este sentido, tras varias semanas de negociaciones con varios clubes, el Tigrinho ha llegado al Betis en calidad de cedido. Una operación que, si bien puede parecer normal, se puede tornar en un ridículo mayúsculo para la gestión de Joan Laporta.

🚨🟢⚪️ Vitor Roque to Real Betis, here we go! Brazilian striker will land in Sevilla tonight, plan decided.



Loan move from Barcelona with details to be clarified soon, as it will include specific clauses.



Vitor arrives tonight and deal will be sealed in the next 24h. pic.twitter.com/PEZM8bzLob