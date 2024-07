Con Nike y el Camp Nou, Joan Laporta pone fechas a las nuevas ‘palancas’ de 2025: será muy especial

Con la apertura del mercado de fichajes, las necesidades económicas del Barça se hacen todavía más patentes. La imposibilidad de fichar aquellos jugadores que Hansi Flick considere necesarios, hace que la evolución del proyecto sea muy complicada. Sin embargo, en esta temporada 24/25, Joan Laporta cuenta con dos ases bajo la manga, que harán las veces de palancas, como lo son la nueva camiseta del 125 aniversario y la apertura del Camp Nou.

En cuanto a la nueva camiseta que lucirá el Barça, la fecha de lanzamiento ya se habría definido de cara al próximo 18 de julio, como han informado desde Barcelona. Una camiseta realmente especial por ser la de un año muy concreto como lo es el 125 aniversario del club, hecho que hace que las ventas puedan alcanzar cotas realmente altas, reportando así, unos ingresos que serán claves para el Barcelona.

Una camiseta que, por cierto, vuelve a diseñar Nike, marca con la que el Barça renovará y con la que tiene grandes expectativas de cara al futuro. Pues, como ya os contamos en Don Balón, el contacto con la marca deportiva podría, incluso, acercar a Erling Haaland.

Por otro lado, y sin que haya una fecha definitiva para su reapertura, está el tema del Camp Nou. La promesa era que en noviembre se tenía que comenzar a jugar en el reformado estadio culé. Sin embargo, el ritmo no es el esperado y, tras recibir permiso para trabajar durante más horas, se estima que de cara a diciembre o enero ya sea viable regresar a la casa del Barça.

