Con pie y medio fuera, pero sus goles lo devuelven al Camp Nou: Xavi señalado y la afición eufórica

En la semana más complicada de la temporada para Ansu Fati, el canterano blaugrana ha visto como las durísimas declaraciones de su padre, lo ponían en el ojo del huracán. El jugador, que está teniendo complicado sumar minutos regularmente, ha tenido que reivindicarse lo antes posible para poder acallar a las voces más críticas que pedían su venta y demostrar que sí que es ese jugador capaz de liderar junto a Pedri y Araujo el Barça de la próxima década.

Ansu tenía toda la presión del mundo encima de sus hombros, era el foco de atención en un partido relativamente asequible para el Barça. En este sentido, no hacer un buen partido podría acabar suponiendo un duro golpe para el canterano. Sin embargo, lejos de echarse para atrás, el joven español dio el do de pecho y marcó un gran gol. En un disparo raso seco desde la frontal con el que batió al meta del Elche, que no pudo hacer nada.

Con el gol, Ansu recordó que mientras que el físico se recupera poco a poco, su calidad está fuera de toda duda, es un jugador con un talento generacional y su capacidad para marcar es algo único en el mundo e impropio para alguien de su edad. El golazo ante el Betis en semifinales de la Supercopa y el de ayer ante el Elche, certifican que el canterano tiene una estrella y con confianza puede llegar a lo más alto.

Además de Ansu, el choque liguero ante el conjunto ilicitano también sirvió para que Ferran y Lewandowski se reencontraran con ellos mismos. El goleador polaco, anotó un doblete que recordó al Lewy del inicio de la temporada, donde se hartó de marcar goles. Por su parte, Ferran también se reencontró con el gol, cosa que no hacía desde el Mundial del Qatar. El valenciano, necesitaba ese gol como el comer para poder sentirse útil y recuperar la confianza perdida a lo largo de los últimos meses.

Así pues, el partido ante el Elche puede suponer un antes y un después para los tres delanteros, que gracias a un Elche muy debilitado, pudieron reencontrarse con sus mejores versiones para así poder recuperar confianza en sus capacidades.