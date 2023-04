Xavi asume el dramático final de su joya: falla en su recuperación y el Camp Nou será el juez final

Ansu Fati no pasa por sus mejores momentos en Can Barça, el jugador formado en La Masía no está siendo capaz de ganarse un puesto en el once de Xavi y cuando puede jugar, su rendimiento no demuestra capacidad alguna para pasar por delante de otros jugadores como Raphinha e incluso Ferran Torres. En este sentido, las declaraciones de su padre, tampoco ayudan en nada a un Ansu que deberá mostrar su mejor versión en los últimos partidos de temporada para recuperar el cariño de su afición.

Las bajas habilitarán la presencia de Fati en el once de Xavi, como ya contamos en Don Balón, está ante una gran oportunidad para ganar confianza y acercarse a ese jugador que ilusionó a todos pensando en que sería el heredero de Leo Messi. Sin embargo, las lesiones acabaron con esa sonrisa y han hecho mucho daño al canterano culé.

Con Raphinha fuera de la convocatoria, todo apunta a un Ansu titular ante el Elche, un partido perfecto para que pueda tener minutos de calidad, ya que lo más normal es que no juegue de inicio el partido ante el Real Madrid en las semifinales de Copa del Rey.

Todo apunta a que el Elche saldrá con un bloque bajo, invitando a los de Xavi a jugar con tres delanteros, que, salvo sorpresa, serán Ferran Torres, Lewandowski y Ansu Fati. El tridente deberá reivindicarse, ya que todos están bajo la lupa de la afición blaugrana por su falta de goles en los últimos partidos. Incluso el polaco está pasando por una mala racha goleadora.

Así pues, el partido en Elche se antoja como un escenario ideal para que los atacantes del Barcelona intenten recuperar su buen estado de forma de cara al crucial partido ante el Real Madrid en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, en lo que podría ser un duelo que de medio doblete de Copa y Liga para el Barça.