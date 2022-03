CR7 y el United se aprovechan de las dudas del Barça: robo de época

Ni Harry Maguire ni Raphael Varane han terminado de traer la seguridad y la calma a la zaga del Manchester United y esa posición, maldita en Old Trafford, parece que podría tener un nuevo intento, por lo que suena millonario, en un jugador que está a caballo entre seguir ligado el FC Barcelona o aceptar una oferta externa, que en este caso podría superar con creces la que le plantee el Barcelona. Si se da el caso de que acepta irse a la Premier League, sería un robo de época.

Como no, estamos hablando de la renovación de Ronald Araújo con el Barça, en la que, como sucede con Gavi, hay avances muy significativos pero no un acuerdo; y mientras, el tiempo pasa, los rumores vuelan y los pretendientes, que son quienes los alimentan, están al acecho. El más peligroso, por ser quien es, es el Real Madrid, club que por otro lado no desagrada al jugador del Barça, pero desde este momento también el United de CR7.

Como decimos, ni el internacional inglés, que costó cerca de 87 millones de euros, ni el francés, procedente del Real Madrid, han terminado de entenderse como pareja o han conseguido dar tranquilidad a la pareja de centrales que debe gobernar el Teatro de los sueños, mientras que Ronald Araújo, por proyección y características, bien puede ser ese elemento de cambio. Por todo ello, conviene estar atentos a este movimiento.

Manchester Evening News ya alertaba a los hinchas culés y red devils, amén de sendos clubs, acerca del interés del United en la figura del charrúa; y no es para menos, el sudamericano es una de las grandes noticias de este Barça y su situación, con contrato hasta junio de 2023, advierte de una posible ganga. Sobre ello hay dos opciones para el Barça, plegarse a las condiciones al alza que exija el uruguayo o acceder a venderlo este verano con al ánimo de amarrar de su salida al menos una cantidad razonable. Y el tiempo corre.