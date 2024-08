Conor Gallagher acabó con la espera; su llegada al Atlético y el itinerario: se acerca la firma

El campeonato español apunta a ser uno de los más parejos de los últimos años por las decisiones que acabaron en fichajes tanto en Barcelona, como Real Madrid y Atlético Madrid. Este último no tuvo intenciones de quedar rezagado y por esa razón la dirigencia se enfocó en subir un nivel más al plantel que entrena Diego Simeone. La firma de Julián Álvarez está próxima a estamparse después de acordar verbalmente su desvinculación con el City para arribar a Madrid, pero antes, Conor Gallagher cumplirá con las expectativas de los hinchas para así convertirse en colchonero.

El ya ex Chelsea no la tuvo nada fácil con la interna que usó todos sus recursos para no dejar ir al mediocampista. El internacional con Inglaterra no lo pensó dos veces y apostó por una nueva liga luego de abandonar la Premier League a quien le cerró la puerta. El Atlético propuso una cifra que el cuadro londinense no pudo negar hasta que finalmente se hizo realidad la petición de Conor que ahora será el pupilo del ‘Cholo’ Simeone.

Arribo a Madrid

En las últimas semanas, la atención estuvo puesta en Gallagher, quien aceleró el proceso para reservar su vuelo hacia España. El periodista Fabrizio Romano actualizó constantemente el seguimiento del ex Chelsea hasta dar con la última información. El volante ya está en Madrid, incluso algunos hinchas lo recibieron, y ya cuenta las horas para que este jueves por la mañana pase el reconocimiento médico respectivo y sea presentado oficialmente.

El negocio del Atlético

El conjunto colchonero rompió la alcancía para velar por el futuro del proyecto del ‘Cholo’ Simeone, fichar a futbolistas de primer nivel. Conor Gallagher, después de idas y vueltas con los ‘Blues’, quedó libre tras el pago de 42 millones de euros por parte del Atlético. Por otro lado, 75 millones más 20 en variables fueron depositados a la cuenta del Manchester City para que Julián Álvarez juegue en el Cívitas Metropolitano.

Simeone tiene material

El DT de los colchoneros no puede quejarse de las condiciones de Gallagher y Álvarez que apuntan a sumar en el esquema del argentino. Los mencionados seguramente generen repercusión y causen un efecto inmediato junto a otras piezas claves en el equipo como lo son Rodrigo de Paul en el mediocampo y Antoine Griezmann en el ataque; y por supuesto, los ya confirmados Robin Le Normand y Alexander Sorloth. Dependerá del técnico como asociarlos con el fin de encontrar un once fijo.