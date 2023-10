Convence a Carlo Ancelotti, precio de risa en verano y podría mandar al banquillo a Courtois

La repentina y grave lesión de rodilla sufrida por Thibaut Courtois en los prolegómenos del debut del Real Madrid esta temporada ante el Athletic Club propició, en primer lugar, que Andriy Lunin ocupará la portería blanca durante en los dos primeros compromisos disputados por el equipo y, además, que Kepa Arrizabalaga llegase al Bernabéu en calidad de cedido.

El portero vivió un segundo tramo de campaña realmente gratificante en el Chelsea, pero la tónica general en Londres no era nada ilusionante y no dudaron tanto el club como el propio internacional español en dar luz verde a la ofensiva de Florentino Pérez. Además, hay que señalar que Carlo Ancelotti no tardó en dejar clara su prioridad para adueñarse de la meta y suplir la baja de Courtois ya que Kepa fue titular en el tercer encuentro liguero ante el Celta de Vigo y desde entonces Lunin no ha vuelto a disputar ni un solo minuto con el equipo.

Las prestaciones del futbolista de Ondarroa están siendo muy gratificantes, al menos así lo estima Ancelotti, y no ha tardado el propio Kepa en dejar claro su deseo de seguir defendiendo la portería blanca durante la próxima temporada, algo que implicaría llegar a un acuerdo definitivo con el Chelsea. El crack tiene contrato con los blues hasta 2025 y, teniendo otras prioridades Pochettino para la portería, el acuerdo podría cerrarse por un precio de risa que rondaría los 10 millones.

Eso sí, no todo es felicidad en Chamartín ya que Thibaut Courtois, cuyo regreso a escena está fechado para el próximo mes de abril, tendría una competencia muy dura a la que enfrentarse a partir de la próxima temporada siempre y cuando se concrete la adquisición de Kepa ya que Andriy Lunin, si es que no sale enero, no renovará su contrato con el club más allá de 2024.

Ante todo cabe poner de manifiesto que Courtois, a pesar de estar en el dique seco desde el pasado mes de agosto, sigue siendo un estandarte en proyecto merengue y tiene toda la confianza de Florentino Pérez para continuar disponiendo de un puesto privilegiado el equipo, pero, a diferencia de Lunin, Kepa Arrizabalaga sí que sería un duro contrincante en la pelea por la titularidad, más aún si la lesión de ligamentos sufridas por el belga afecta a su rendimiento tras reaparecer en el césped.