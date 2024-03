Costó 45M y 5 años después harta al Bernabéu: si hay un KO galáctico por Mbappé, será el brasileño

Van pasando los días y con ello se acerca al momento en el que el Real Madrid anuncie de forma oficial el fichaje de Kylian Mbappé, algo que parece irremediable tras confirmar el futbolista que no renovará su contrato con el PSG.

La llegada del astro francés de 25 años supondrá un punto de inflexión en el proyecto del Real Madrid por la magnitud de contar con uno de los mejores futbolistas del planeta, sino el mejor, pero esto, como es fácilmente deducible, también tendrá importantes consecuencias en el Santiago Bernabéu.

El exceso de futbolistas de ataque con los que contaría Carlo Ancelotti en la próxima campaña, y teniendo en cuenta también que Endrick aterrizará en el equipo en el periodo estival, ha alentado a Florentino Pérez a contemplar una venta por todo lo alto para hacer caja y, además de Mbappé, poder financiar otros fichajes, siendo Alphonso Davies otro jugador que causa mucho agrado entre las altas esferas del club.

Aquí es donde llevamos haciendo eco en Don Balón de que Rodrygo Goes podría ser el gran damnificado. Las prestaciones del internacional brasileño de 23 años están siendo cada vez más decepcionantes y su falta de acierto de cara a puerta es algo que no solo ha desencadenado algunos silbidos por parte de la afición madridista en los últimos encuentros presenciados, sino que han generado un dilema que no ha existido desde que Florentino cerró su fichaje por 45 millones en 2019: que no sea jugador para el Real Madrid.

Sus cualidades técnicas son admirables y esto es algo que en Madrid no se cuestiona, pero su falta de liderazgo y su frialdad han colmado la paciencia de un Florentino que, si tiene que vender alguien para llenar de millones las arcas merengues, apunta a Rodrygo Goes cada vez con más contundencia a sabiendas de que el negocio podría dejar cerca de 100 kilos en el club.