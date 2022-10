Courtois le empuja a salir del Madrid: Florentino no impedirá su adiós

Después de 6 partidos (4 de liga y 2 de Champions League) Andriy Lunin ha vuelto al banquillo del Real Madrid. Thibaut Courtois regresó al once titular de Carlo Ancelotti tras perderse seis encuentros, uno de ellos el Clásico, y ganar esta misma semana el trofeo Yashin, que le convierte en el mejor guardameta del curso pasado. El cancerbero belga volvía a pisar el terreno de juego ante el Sevilla, lo que quiere decir que su sustituto, Lunin, regresaría al banquillo y ahora el portero ucraniano tendrá que decidir si aceptar el rol de ser suplente o buscar un nuevo desafío en otro club el próximo verano.

Andriy Lunin ha suplido al portero belga de manera sobresaliente. Con él bajo palos, el Real Madrid no ha perdido ningún encuentro, ha ganado cinco partidos y ha empatado uno, en la Champions League ante el Shakhtar Donetsk. Un balance muy positivo al que hay que sumar además las buenas sensaciones que el ucraniano ha dejado durante los partidos. Sus paradas ante el Elche cuando el encuentro todavía iba 1-0, o sus intervenciones ante el FC. Barcelona, por citar algunas, han provocado que los aficionados madridistas no echen de menos al mejor portero del mundo de la temporada pasada, pero algo Courtois ha vuelto y él ha tenido que regresar al banquillo.

¿Qué debería hacer ahora Andriy Lunin?

A Andriy Lunin le abruma ahora la idea de aceptar el rol de ser el portero suplente de Thibaut Courtois, tendrá que tomar la decisión de quedarse en el Real Madrid para disputar los partidos de la Copa del Rey y las escasas ausencias que el guardameta belga tenga a lo largo del año, o buscar una salida lejos del Santiago Bernabéu el próximo verano, algo que ya estuvo a punto de suceder en el pasado mercado de fichajes.

Andriy Lunin no tenía claro si aguantar en el Real Madrid a la sombra de Courtois, el portero ucraniano siente que puede dar mucho más y quiere jugar. Durante el verano, el campeón del mundo sub-20 recibió varias ofertas de la Premier League y el club no cerró la puerta a su salida, entienden sus argumentos y deseos de disputar más minutos y la dificultad de poder hacerlo en el conjunto blanco estando Thibaut Courtois en el gran estado de forma en el que se encuentra. Pero finalmente el guardameta no solo se quedó si no que además renovó hasta el año 2024.

Ahora, con dos años de contrato aún por cumplirse, Andriy Lunin, tras seis partidos siendo titular, tendrá que volver a los banquillos a la espera de una nueva oportunidad que le permita regresar al once titular, pero ¿cuándo ocurrirá esto? Esta pregunta le preocupa al ucraniano y por eso en verano tendrá que volver a debatir si quedarse en el Real Madrid un año más o salir en busca de minutos a otro equipo, algo a lo que Florentino Pérez y el Real Madrid no se negarían tal y como sucedió el verano pasado. Tome la decisión que tome, el club la aceptará.