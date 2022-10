Xavi toma una dura decisión con Eric García ¿no hay vuelta atrás?

El FC. Barcelona parece haber puesto fin a la primera crisis de la temporada tras vencer 3-0 al Villarreal. Con esta victoria, el equipo de Xavi Hernández toma aire y espanta todos los fantasmas que durante los últimos días se habían instaurado alrededor del proyecto de Joan Laporta. Tras caer en el Clásico ante el Real Madrid y previamente empatar contra el Inter de Milán, lo que supone la eliminación casi segura, aunque aún no matemática, de la UEFA Champions League en la fase de grupos, gran parte de la afición culpó principalmente a dos jugadores: Gerard Piqué y Eric García. El primero de ellos ya dejó su puesto en el once ante el Real Madrid a Jules Koundé, en cambio, el segundo lo hizo el pasado jueves ante el conjunto de Unai Emery para dar entrada a Marcos Alonso y el equipo volvió a ganar ¿se convertirá en tendencia esta decisión del técnico catalán?

Lo cierto es que los errores de Eric García ante el Inter de Milán y el Real Madrid, sumados a los que cometió la temporada pasada, le pueden haber pasado factura al ex del Manchester City. El internacional español ha sido duramente criticado por gran parte de la hinchada blaugrana y son muchos los aficionados que piden su salida del once titular de Xavi Hernández. El pasado jueves ante el Villarreal, y tras el penalti cometido a Rodrygo en el Clásico, Marcos Alonso fue quien salió de inicio junto a Jules Koundé, pero falta saber si fue una decisión técnica de Xavi Hernández fruto de la jornada entre semana para dar descanso al central o si fue como consecuencia de lo sucedido partidos atrás.

Lo cierto es que Marcos Alonso aportó seguridad a la defensa azulgrana. En ningún momento se vio sufrir a la zaga frente a uno de los equipos con más llegada y más goleadores del campeonato nacional, si Xavi Hernández le necesita ha quedado comprobado que el ex del Chelsea puede desempeñar ese rol de manera sobresaliente. Además, no hay que olvidar que en la enfermería aún se encuentran dos de los centrales que previsiblemente son titulares en el FC. Barcelona: Ronald Araújo y Andres Christensen.

El uruguayo encarrila la recta final de su recuperación, ha incluido por el seleccionador de Uruguay en la prelista de 55 jugadores que podrían asistir al Mundial de Qatar y su vuelta a los terrenos de juegos sigue los planes prestablecidos, lo mismo sucede con Andreas Christensen. Cuando ellos dos reaparezcas ¿qué pasará con Eric García? Pero no solo eso, quizás el ex del Manchester City haya perdido ya su puesto ante Marcos Alonso. El partido ante el Villarreal puede que haya supuesto un antes y un después en el rol de Eric García en el FC. Barcelona y quizás la decisión de Xavi Hernández no tenga vuelta atrás. Ante el Ahtletic Club de Bilbao veremos si fue ocasional su suplencia o se convertirá en algo habitual.