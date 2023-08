CR7 y Karim Benzema se lo ‘regalan’ a Carlo Ancelotti: Bellingham eufórico y Vinicius llora su drama

La visita del Real Madrid a Balaídos se ha vuelto a cerrar con victoria, la tercera de la temporada y certificando la candidatura de los blancos a levantar el título liguero de esta campaña 2023 – 2024. En este sentido, el triunfo de los de Chamartín se vio claramente marcado por la noticia que sacudió el fútbol español en los últimos días y que provocó la baja de Gabri Veiga por su fichaje por el Al Ahli de Arabia Saudí.

Sin la estrella más deseada en Europa

El hecho de enfrentarse a un Celta sin su gran referente, con el permiso de Iago Aspas, comporta un cambio importante. El conjunto vigués es otro si no cuenta con Gabri Veiga, su canterano de oro en su medular, algo que se notó en la poca capacidad de generar peligro por parte de un Celta que tras un inicio avasallador que no pasó del minuto 15, no fue capaz de llevar más allá un juego que acabó dominado por la buena presión del Real Madrid. En este sentido, si Cristiano Ronaldo y Karim Benzema no tuvieran un nuevo rival estrella en la Saudi Pro League, el partido podría haber tenido otro color.

Sin embargo, la realidad es que Gabri Veiga ya está camino al futbol de Arabia Saudí, donde ha optado por comenzar una carrera deportiva absolutamente atípica y donde, como mínimo se asegura el futuro económico, aunque ya veremos si el deportivo.

Ancelotti, rendido ante su 5

La realidad del Real Madrid fue que a nivel creativo, su nuevo centro del campo todavía tiene mucho trabajo por hacer. Si bien es cierto que la capacidad física de Camavinga, Valverde y Tchouaméni asegura una presión muy fuerte sobre el rival, la capacidad para crear juego queda en un segundo plano, algo que Bellingham no pudo solventar por él mismo. En este sentido, la entrada de la vieja guardia, Kroos y Modric dio un respiro a los blancos, que con ellos pudieron ganar en control y generación en estático.

Finalmenete, fue Bellingham el salvador de la noche, que con un nuevo gol en el minuto 83 marcó el tanto de la victoria y fue capaz de hacer olvidar la lesión de un Vinicius que a los 18 minutos abandonó el terreno de juego, sin todavía tener muy clara su capacidad de jugar con efectividad en el sistema en rombo de Carlo Ancelotti.