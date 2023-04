Cuando Carletto salga lo hará su titular indiscutible: Florentino cuenta con un ingreso de 50M

Puede que ocurra y puede que no, dependen de las cantidades que lleguen del mercado de fichajes veraniego por él, pero desde luego es significativo que un titular indiscutible de Carlo Ancelotti esté en la agenda de futuros transferibles del Real Madrid de cara a la campaña que viene, la 23/24. Es verdad que ha recibido críticas por su bajo rendimiento esta temporada pero sus lesiones han terminado de convencer al Madrid de la necesidad de su venta; eso sí, por no menos de 50 millones de euros.

Una cantidad importante

Esta iniciativa que se apunta desde el club blanco y que os traemos en Don Balón tiene un claro mensaje en dirección a la Premier League: Ferland Mendy, uno de los más consistentes y duros laterales izquierdos del mundo está en venta… para quien quiera llevárselo previo pago de esos 50M, que en el Madrid piensan que solo puede ser un equipo inglés. De ahí que no certifiquemos su marcha, sin embargo sí hay intención de que esta se produzca.

Lo que haga el Madrid con ese dinero, de culminar este traspaso, es un asunto a tratar en otro capítulo pero desde luego si desde las oficinas del Santiago Bernabéu se pretende reforzar la medular con Jude Bellingham bajo los precios que se están hablando -entre 120 y 150 millones de euros- y a la vez fichar un lateral derecho y un delantero centro de nivel, lo cierto es que hará falta no solo ese dinero procedente de la hipotética venta del francés, sino también hacer hueco en la plantilla.

Pareja con David Alaba

En plenitud de condiciones de la plantilla, Carlo Ancelotti apostaría en su once de gala por David Alaba de central zurdo y Ferland Mendy de lateral izquierdo, como ha demostrado en otras ocasiones, pero curiosamente son dos de los jugadores más discutidos por su rendimiento y lesiones esta campaña, de modo que hay quien apunta si la venta de Mendy no podría tener su eco en el austriaco en la campaña 24/25 si el ex del Bayern de Múnich no recupera su mejor versión. Incluso antes, como Mendy, si su protector, Carletto, termina fuera de cara a la 23/24. De momento Fran García, del Rayo Vallecano, llegará para cerrar esa posición.