Conmoción en las oficinas del Real Madrid: primera baja antes de Mariano, pide salir el más querido

La configuración del Real Madrid de la campaña que viene, la 23/24, es un capítulo que empieza a escribir sus primeros renglones y donde ya hay certezas, aunque no confirmaciones. Por ejemplo, sí sabemos que el único jugador que saldrá con toda seguridad es Mariano Díaz, que acaba contrato y al que no se renovará, pese a que esta salida aún no se ha hecho efectiva. Lo que seguro que no se esperaban en el Madrid es la marcha de un hombre clave para Carlo Ancelotti, seguramente el más querido por el entrenador italiano.

Nuevo paso e independencia

Ha salido a la luz que el segundo de Carletto, pero no solo en el Madrid, sino también en sus otras aventuras en Múnich o Liverpool, Davide Ancelotti, hijo del italiano, dejará el Madrid al final de temporada aferrándose a una propuesta que le ha llegado desde Suiza, concretamente del Basilea, lo que equivale a, en cierta forma, perder algo de lo que durante dos temporadas han construido juntos el míster transalpino y el Madrid.

Desde la etapa de Carlo Ancelotti en el Paris Saint-Germain, donde ejerció de miembro del staff deportivo, el hijo de Carletto le ha seguido allá donde ha ido su padre. En el Bayern de Múnich empezó a ejercer labores técnicas, que ya continuarían en su etapa en el Nápoles y después en Liverpool, en Goodison Park, con el Everton, de donde volvió al Real Madrid. En la primera etapa del actual entrenador del Madrid, su hijo también fue parte de su equipo donde ejerció de ayudante también de Zinedine Zidane, que luego sustituiría a Carletto. Y ahora, con los éxitos y la experiencia obtenida, pondrá rumbo al Basilea, lugar en el que será cabeza de cartel y tratará de iniciar sus pasos como entrenador, seguramente tratando de conseguir los mismos éxitos.

Otras salidas

El Madrid, como decimos, no solo perderá a Davide, veremos si también a su padre, mientras que a nivel de plantilla, Mariano acaba contrato y se irá, pero hay dudas con Toni Kroos, Maro Asensio y Dani Ceballos. Además, se intentarán las salidas de Jesús Vallejo, Eden Hazard o Odriozola.