Cubarsí saca de dudas a Joan Laporta: venderá a otro central para hacer caja, 10M

El 2024 está dejando buenas noticias en Can Barça en lo que al futuro proyecto se refiere ya que la irrupción en escena de Pau Cubarsí no solo deja entrever que el club dispondrá en sus filas de unos los mejeos centrales del mundo, sino que a colación de esto Joan Laporta podrá permitirse el lujo de vender a otros futbolistas para hacer caja y aquí hoy es necesario clavar la mirada en uno en particular, Clément Lenglet.

Y es que el Everton, club de la Premier League, ha dado un paso adelante en las últimas horas para expresar su interés en hacerse con los servicios del defensa francés que actualmente sen encuentra cedido en el Aston Villa que dirige Unai Emery. Esta noticia surge en medio de informes que indican que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, estaría dispuesto a dejar salir a Lenglet por una suma relativamente modesta de 10 millones de euros, ya que el jugador no forma parte de los planes inmediatos del club catalán.

La situación de Lenglet en el Barcelona ha sido objeto de especulación durante algún tiempo, con el defensor francés luchando por asegurar un lugar regular en el once titular bajo la dirección de varios entrenadores. Con el club buscando reducir su masa salarial y realizar cambios en su plantilla, parece que Lenglet se encuentra entre los jugadores que podrían ser sacrificados en el proceso de reconstrucción del equipo.

El interés del Everton en Lenglet no es sorprendente, dado que el club inglés busca reforzar su defensa y añadir profundidad a su plantilla. Con una defensa que ha mostrado inconsistencias en la presente temporada, el Everton ve en Lenglet una opción atractiva para fortalecer su línea defensiva y aportar experiencia a su equipo.

Mientras tanto, Joan Laporta y el Barcelona están decididos a reestructurar su plantilla y liberar espacio en su presupuesto salarial. La posible venta de Lenglet por 10 millones de euros podría proporcionar al club catalán los fondos necesarios para perseguir otros objetivos en el mercado de fichajes y allanar el camino para la llegada de nuevos talentos al Camp Nou.

Con el Everton mostrando un interés serio en el francés y el Barcelona dispuesto a dejarlo salir por una suma relativamente modesta, la próxima ventana de fichajes promete ser emocionante para ambos clubes mientras negocian los términos de un posible traspaso.