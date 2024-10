Dani Carvajal le da una buena noticia a Ancelotti, pero no alcanza: el Madrid ya tiene al reemplazo

Desde que empezó LaLiga, no hay una semana en la que Carlo Ancelotti ha estado tranquilo, o bien al equipo le costó encontrar equilibrio y un patrón de juego o las lesiones continuaron sin cesar. El entrenador aceptó que no iba a tener un plantel sano para este curso, pues David Alaba se sigue recuperando, Éder Militao también tuvo problemas físicos y el que se llevó la peor parte fue Dani Carvajal. El lateral se rompió el ligamento cruzado en una jugada puntual ante Villarreal y su baja fue definitiva.

Solo restaban segundos para que el juego termine, pero el ex Leverkusen tuvo la mala suerte de pegarle con tal potencia que se le hiperextendió la rodilla y ni siquiera se pudo apoyar a la hora de querer levantarse. Y después de una semana, las noticias salen del Santiago Bernabéu con un tono positivo, el defensor fue operado con éxito, pero lo que él plantel, el técnico y el club en general no saben cuándo volverá oficialmente a las canchas, aunque se estima que sería un año de baja.

El experimentado lateral derecho sufrió una lesión que comprometió toda su rodilla, y después de una semana, se confirmó la operación del jugador que deberá permanecer en recuperación hasta por lo menos un año. Según indica Fabrizio Romano, se presume que recién vuelva a jugar en el Santiago Bernabéu el segundo semestre de 2025.

