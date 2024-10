Carvajal destruido, Militao tocado, dudas con Lucas y Alexander-Arnold habla y sentencia ¿Les suena?

No podía faltar el nombre en sí, el jugador al que tanto en el entorno de la opinión mediática de la Premier League como de LaLiga EA Sports muchos ven con un pie en el club blanco, que no es otro que Trent Alexander-Arnold. Y es que la gravísima lesión de Dani Carvajal unidas a las sufridas por Eder Militao, que vuelve a estar tocado, Thibaut Courtois y David Alaba la temporada pasada, colocan al club blanco en la vía de realizar un fichaje de altura en la franja defensiva. Y el inglés habla de ello.

El carrilero diestro ha querido salir al paso de los rumores que vinculan su negativa a renovar con el Liverpool y el interés de un Real Madrid en el que, además del aliciente que supone el club blanco, juega su amigo, Jude Bellingham.

Lógicamente, en el fondo del asunto para el crack está el hecho de que jugar en el club blanco casi garantiza ganar títulos, pero, para sorpresa de todos, es algo que no ejerce presión sobre el carrilero de los three lions.

“Esta fue una conversación que tuve en la última concentración (de Inglaterra) con (Eberechi) Eze cuando íbamos a Irlanda”, comentó el lateral a ITV. “Existe la posibilidad de que nunca más gane un trofeo en mi carrera. Existe la posibilidad de que eso suceda”, sentenciaba. Estas palabras, por jugar donde juega, han sido relacionadas con unas muy parejas, que os mostramos en Don Balón, de otro mito red, un tal Steven Gerrard.

Con todo, Arnold era más enigmático con su futuro, cosa que para algunos hinchas de la ciudad de los Beatles incluso les ha sonado a despedida: “lo doy absolutamente todo de principio a fin”, comentaba, asegurando que “mientras pueda decir que intenté mejorar cada día, intenté ser el mejor jugador que pude ser para el equipo y traté de ayudar al equipo a ganar tantos partidos como fuera posible, y creo que maximicé el potencial que todos me dijeron desde muy joven que tenía, entonces estaré más que satisfecho”.

