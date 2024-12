Danjuma casi llega a las manos con 2 compañeros y Míchel toma una decisión

El Girona no pasa por su mejor momento y eso para Míchel reside en que no están dando con la tecla y no hay conexión con ciertos fichajes, que desde luego no solo no han mejorado lo que había la temporada pasada, sino que ni se acercan al rendimiento de la 23/24. Pues bien, en este asunto es el caso de Arnaut Danjuma el que más inquieta al míster madrileño.

De hecho, el entrenador no dudó en descargar contra su futbolista públicamente cuando fue preguntado por él y su actuación en el último partido de los gironins en LaLiga EA Sports, a la par que defendía a otros dos jugadores mucho menos habituales y que, además, fueron clave frente al Villarreal.

La descarga de Míchel es durísima, sin paliativos y tiene una clara intencionalidad

Tras el duelo ante el Villarreal, el entrenador dijo que “Danjuma no estuvo bien. Pienso que no está conectado con el equipo, con los compañeros. Él quiere hacer lo mejor, pero parte de lo individual y no de lo colectivo. Y necesito que piense primero en lo colectivo, que es lo más importante, si no es difícil porque ha de coger el balón, ganar duelos y hacer la suya. Y no. Necesito más de él en lo colectivo. Por eso lo cambié, porque no estaba contento”.

Más claro, imposible.

Reacción inmediata y tensión

Como decimos dos que juegan mucho menos y tenían un cartel menor, como Portu y Stuani, sacaron al equipo de un atolladero ante el conjunto amarillo, aunque Portu falló en la Copa, y Míchel los alabó por su partido en LaLiga EA Sports, cosa que ha molestado a Danjuma.

En pleno entrenamiento el jugador se ha mostrado desafiante y ausente, nos aseguran, especialmente con el entrenador, por lo que las palabras de Míchel han caído en saco roto. Y no solo eso, ya saben la razón de que Marcelino García Toral se deshiciera del jugador de forma tan inmediata durante el pasado verano.

El futbolista de Lagos ha llegado cedido hasta final de temporada y el Girona tiene un grave problema, ya que ocupa ficha importante, puede que termine de desconectarse del equipo y aún queda más de la mitad del presente curso 24/25.