Zidane pone una condición a Al-Khelaïfi, que fiche al español antes del Mundial de Clubs 2025

Nasser Al-Khelaïfi se halla en una posición similar a la de Florentino Pérez: quiere mantener a su entrenador, pero solo hasta junio. Tras ello, Luis Enrique, como Carlo Ancelotti, serán historia, de ahí que el mandamás del PSG se haya puesto en contacto otra vez con Zinedine Zidane, quien, ya no tan reticente, ha pedido a un crack de España como una de sus condiciones.

Concretamente le ha dicho que en el hipotético caso de que se siente en el banquillo del PSG de cara al Mundial de Clubs 2025, cosa que no le asegura, desea tener en sus filas a Nico Williams, extremo del Athletic Club de Bilbao, de la Selección Española de Fútbol y un perfil de jugador que le falta al equipo parisino.

Zidane de nuevo en la órbita francesa y el entrenador mira al fútbol español

Tiene claro Zinedine Zidane que el fútbol español ahora domina el europeo y si lo hace es por jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams, entre otras cosas, y dado que el extremo del Barça es imposible, Zizou plantea el fichaje del extremo izquierdo pamplonés.

Sabe el galo que Nico cuesta 60 millones de euros una cantidad que si bien es elevada, se puede permitir el Paris Saint-Germain y, además, es un jugador que le puede dar muchísimas cosas al equipo francés, entre otras, juventud, hambre y desborde.

Desencuentro total con Lucho y convencimiento de Zidane

Con todo, esta propuesta de Zizou no es vinculante, solo es una recomendación que el exentrenador del Real Madrid le hace al mandatario parisino, cosa que no le ata al PSG. Es más, le cuesta a Zidane volver a los banquillos y sigue esperando el momento y el contexto propicio.

El problema para Al-Khelaïfi es que no tiene tanto donde elegir y de lo que hay, sin duda Zidane es lo que más ilusión puede generar en las gradas del Parque de los Príncipes y en el vestuario del campeón de la Ligue 1. Ahora bien, lo de Nico está sobre la mesa ya que firme o no Zizou, se siente o no en el Mundial de Clubs 2025, el jugador del Athletic gusta y mucho. Para Ernesto Valverde ya hay otro peligro por su 10 además del Barça.