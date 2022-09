De brillar a tener un oscuro futuro: Messi, Asensio o Rashford en vilo

La temporada sigue su curso y cuanto más avance más dará que hablar la situación de algunos grandes jugadores en cuanto a su futuro en su respectivo club. Tanto es así que desde el medio web depor.com, ya se cuentan hasta diez jugadores que terminan contrato el año que viene y que no saben si seguirán o no en sus equipos al no haber recibido aún una oferta de renovación. Futbolistas algunos que intentaron ya salir en verano y que debido a la falta de ofertas convincentes se han quedado donde estaban a pesar de estar en vilo su continuidad.

El que destaca principalmente dentro de la lista no es otro que Leo Messi, que termina contrato en el PSG y que siempre tendrá las puertas del Barcelona abiertas para volver. Así mismo, de momento no entra en los planes de Florentino contar con Marco Asensio la temporada que viene. Desde el Madrid se intentó sacar tajada en verano por el jugador, pero el balear no cedió y puede haber lío al finalizar su vínculo con el club en 2023. Y otro gran jugador que se ve amenazado por esto mismo, es Rashford, que ve como el Manchester United todavía no se decide con el PSG llamando a las puertas del inglés.

Rashford y Messi son segundo y tercero en la lista, ya que el más cotizado con un valor de mercado de 65 millones de euros es el central del Inter, Skriniar. Asensio, por su parte, es sexto, pues tiene delante a Tielemans y Oblak. Mientras que completan el top ten grandes nombres como Lemar, Gayá, Jorginho, Kanté, que también cumplen contrato y que ya empieza a hablarse de sus posibles despedidas.

Oportunidad de brillar en el Mundial de Qatar

Sin duda que una gran oportunidad para demostrar que siguen valiendo para su club, o para que otros se fijen en ellos es el Mundial de Qatar. Una cita a la que muchos de esta lista acudirán y que les servirá como punto de inflexión en sus amenazadas carreras si son capaces de destacar en el evento que reúne a los mejores futbolistas del mundo.