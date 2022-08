De Jong, giro total: Alaba deja su sitio y Coutinho marca el camino

El culebrón de Frenkie De Jong tiene pinta de que no va a terminar hasta las últimas horas de mercado. El Barça todavía sigue a vueltas con la posible salida del centrocampista, a quien Joan Laporta se quiere quitar de encima pase lo que pase para no tener que pagarle un multimillonario contrato, y ahora ha aparecido una nueva opción en el horizonte después de que la alternativa del Manchester United ya casi comience a darse por descartada después del fichaje de Casemiro.

Apunta el periodista Gerard Romero que el Bayern de Múnich se está empezando a posicionar en la órbita del centrocampista holandés y que los bávaros están muy interesados en hacerse con sus servicios para reforzarse en una posición en la que, desde la salida de Alaba hacia el Madrid, hay un vacío. Viendo que el Barça sigue teniendo una necesidad imperiosa de aligerar peso en su plantilla y quitarse de encima el salario de De Jong, el Bayern es consciente de que puede jugar con esa necesidad de los culés para sacar tajada y llevarse al futbolista a unas condiciones mucho más favorables de las que esperaría en un primer momento.

La fórmula elegida es además la de cesión. Es decir, en Alemania no se plantean por el momento hacer una oferta formal de compra sino que quieren plantear una opción de préstamo que incluya una opción de compra pero que no sea obligatoria. Esto es algo similar a lo que ya sucedió con Coutinho hace varias temporadas, ya que el Bayern se llevó al brasileño también en calidad de cedido pero posteriormente decidió no ejecutar esa cláusula de compra opcional valorada en 120 millones de euros ya que el rendimiento del atacante no convenció a los germanos.

Ahora quieren hacer lo mismo y probar suerte con De Jong. Es una forma también de ‘vengarse’ por la salida de Robert Lewandowski ya que el Bayern quiere pescar en río revuelto y llevarse al centrocampista a un buen precio que, en condiciones normales, no habrían podido alcanzar. Para los alemanes sería un refuerzo de lujo para el centro del campo y también para el Barcelona supondría un alivio y una manera de acercarse a la inscripción de Koundé en LaLiga, ya que el central sigue sin poder ser inscrito debido al Fair Play financiero.