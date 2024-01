De Jong y Pedri se quedan sin otro escudero: tras el adiós de Gavi, llega el de un capitán culé

Xavi no gana para disgustos en la presente temporada. Si no fuera suficiente con la reciente lesión de Alejandro Balde, que dejará al canterano fuera hasta el final de esta campaña. El último en caer ha sido Sergi Roberto, el cual, ha caído por culpa de una rotura en los isquiotibiales, el cual lo tendrá en el dique seco por un mínimo de dos semanas, dejando así a Xavi sin un futbolista que había ganado cierta importancia tras la baja de Gavi, el cual, al igual que Balde, no volverá hasta la 24/25.

De Jong y Pedri, se quedan sin refuerzos

Ya con la más que conocida baja de Gavi; Frenkie De Jong y Pedri han visto como solamente Gündogan, Oriol Romeu y Fermín López restan en la lista de jugadores disponibles para acabar de conformar la medular culé, para la cual Xavi deberá hacer verdaderos equilibrios para gestionar descansos y talento.

Y es que, pese a ser por solo dos semanas, la baja de Sergi Roberto obligará a Xavi a confiar en un jugador que apenas ha sido relevante como un Oriol Romeu al que nadie espera en el Barcelona. Por otro lado, puede ser la gran oportunidad para que Fermín López se asiente como una pieza de pleno derecho en el primer equipo del Barça, donde, pese a ir ganando cierta relevancia, no acaba de convertirse en un titular habitual para Xavi Hernández.

Con el anunciado tiempo de baja del capitán culé, Xavi se quedará sin un jugador de fondo de armario para una serie de partidos en los cuales puede acabar siendo de especial relevancia, bien sea como revulsivo en la medular o en el lateral o bien para rotar y así dar descanso al resto de sus compañeros.

Así pues, muy malas noticias para Xavi, que ha visto como en uno de los momentos más delicados de la temporada ha llegado la séptima lesión del curso para un Barça que acumula bajas a cada semana que pasa.