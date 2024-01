Raphinha y Joao Félix, rotos con el notición que ilusiona al Barcelona: cambiaría Ten Hag por Xavi

Pese a la evidencia de que el Barça es incapaz de luchar por cualquier fichaje en este mercado de enero, la realidad es que lo grandes jugadores siguen queriendo vestir de blaugrana sin importar qué tan mala sea la realidad en can Barça. En este sentido, el último en pedir su fichaje por el Barcelona, ha sido Mason Greenwood, que, según informa The Sun, ya ha solicitado a su representante no regresar al Manchester United para cerrar definitivamente su fichaje por el Barça de cara al próximo mercado de verano.

El gesto del jugador sorprende a todos

Pocas veces un jugador de tanto calado como lo es Mason Greenwood es tan claro al referirse sobre su futuro. En este sentido, la complicada situación entre el futbolista y el Manchester United ha propiciado que el canterano de los diablos rojos prefiera un futuro lejos de Old Trafford, donde no parece que cuenten con un jugador con el que si gestionan bien su venta, pueden sacar una buena tajada económica de un jugador que no esperan que esté a las órdenes de Erik Ten Hag.

Sin embargo, como ha hecho saber el jugador a sus representantes, el Barça es el club que parte como favorito en la carrera para hacerse con sus servicios. Además, Greenwood es un jugador que entraría a la perfección en los planes de un Xavi que está corto en cuanto a extremos capaces de marcar diferencias en un Barça donde no hay extremos asentados como titulares indiscutibles.

En este sentido, la entrada en escena de Greenwood, pone en la cuerda floja a Joao Félix y a Raphinha, dos jugadores que se verían especialmente afectados si el Barça decide lanzarse a por el inglés. Pues, el brasileño estaría obligado a salir vendido, mientras que se cerrarían las puertas al fichaje de Joao Félix para dirigir la inversión al traspaso de Mason Greenwood.

Así pues, notición para el Barça con la declaración de intenciones de un Mason Greenwood que está decidido a no volver al Manchester United y espera cambiar a Erik Ten Hag por un Xavi Hernández que estará encantado de contar con un jugador estelar como el inglés.