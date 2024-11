De la Fuente copia el modelo durísimo de Sergio Ramos con Joselu y 4 cracks más, no volverán con España

Luis de la Fuente puso una línea roja en su día a Sergio Ramos para su idea de España y esa misma línea ya amenaza a Joselu Mato y otros 4 futbolistas otrora indiscutibles en las convocatorias de la Selección Española de Fútbol, un cuarteto que, podemos decir, tiene muy complicado volver con La Roja.

Lo del punta es significativo, ya que no se debe a lesión y sí a savia nueva, la que representa Samu Omorodion, esta vez sí convocado por el míster. Y esto, lejos de ser anecdótico es el camino que seguirá el preparador de ahora en adelante si las lesiones no se lo impiden, como sucede con esos otros cuatro olvidados.

Unos que no están, pero pueden volver y otros que no están y no volverán salvo cambio radical

Hay que diferenciar entre aquellos que se han quedado fuera, durante este parón de selecciones, de la lista para la disputa de la quinta y sexta jornada de la Nations League, ante Dinamarca (fuera) y Suiza (en casa), pero que tienen opciones de regresar, como son Aleix García, Sergio Gómez o Pau Cubarsí, y los que no están, como Joselu, y, además tienen complicado volver con España.

Al menos en algunos casos hablamos de un cierto espacio de tiempo que puede ser durante meses o años. Y es que la situación en La Roja, por diferentes motivos, ha cambiado de forma radical para Gavi, José Luis Gayá, Iñigo Martínez o Alejandro Balde.

Hay más, pero son casos significativos

Dejando a un lado las bajas de Dani Carvajal, Rodri, Unai Simón o Le Normand, titulares en la final ante Inglaterra en la pasada Eurocopa (además de Lamine Yamal), no hay nada de circunstancial en las ausencias de los cuatro citados.

De hecho, Iñigo, titular en el Barça, forma parte de esos futbolistas veteranos a los que De la Fuente no quiere llamar, como hiciera en su día con Sergio Ramos, mientras que sus nuevos favoritos hacen muy difícil que Balde, Gavi y Gayá regresen. Simplemente, ahora no hay hueco para ellos y parece que no lo va a haber.