De la Fuente ya tiene otro Pedri y Ten Hag y Klopp no lo dudan: 40M para destruir a Florentino Pérez

Puede que el Liverpool no vaya a fichar a Jude Bellingham, como ha asegurado Jürgen Kopp, pero eso no significa que no tenga dos objetivos en el mercado de fichajes muy ambiciosos, y en uno coincide con el Manchester United, por petición de Erik ten Hag, y el Real Madrid, que ante todo quiere cerrar al inglés. Y no hablamos de un jugador cualquiera, sino del nuevo Pedri de Luis de la Fuente para España, un talento que, eso sí, apunta a la Premier League.

La cláusula es muy asequible para su calidad y juventud y hay varios equipos dispuestos a pagarla

El problema para el Celta de Vigo con Gabri Veiga, el jugador del que hablamos, es que nunca costará más de 40 millones de euros, que en los tiempos que corren es una cantidad bastante asequible para muchos equipos en Inglaterra. Por ejemplo, el Liverpool y Jürgen Klopp lo tiene claro: necesitan jugadores creativos en la fase de construcción y Gabri Veiga, como Mason Mount, son valores al alza y no excesivamente costosos.

Porque el Liverpool deseaba hacerse con Bellingham, sin embargo, los cerca de 140 millones que costará son prohibitivos para un equipo red que, pese a su mala temporada, en los últimos tiempos ha hecho importantes desembolsos, como el de Cody Gakpo. El caso del United es similar en los gustos y las necesidades, pero no así en las limitaciones económicas, sin embargo, el jugador español les convence, como su precio, y están dispuestos a ganar calidad en la medular por esa cantidad.

Quien en este asunto se quedaría al margen es el Real Madrid, el tercer equipo en discordia que se ha interesado por el jugador de la liga española, ya que los blancos no solo no se han bajado de la posibilidad de llevarse a Jude Bellingham, sino que están ahora mismo en cabeza de los clubs con opciones de llevarse al inglés. Y si llega al Bernabéu el jugador del Dortmund, con las renovaciones de Kroos, Modric o Ceballos, Veiga tendría que esperar.