Bombazo para Pep Guardiola en el Manchester City antes del Real Madrid, adiós doloroso y KO al Barça

Aunque lo de Sergio Busquets y su renovación una temporada más en el Barça parece que está hecho, aún no hay nada firmado y el jugador ha sembrado dudas acerca de ese supuesto OK a la entidad culé, por eso la noticia que llega de Mánchester es un jarro de agua fría para Guardiola, el City y el mismo club catalán, porque el jugador citizen, crucial en el esquema de los skyblue, donde será fijo en la eliminatoria ante el Madrid, prefiere mirar nuevos destinos, pero dentro de la Premier League no en el Barça, lugar en el que era un supuesto objetivo del mercado de fichajes.

Continuar con un mejor contrato

Dejando a un lado que la salida de Mateu Alemany del Barça ha sido el tortazo de realidad que ha hecho saltar las alarmas en el club azulgrana, ya sea con el caso Gavi, con la supuesta tentativa en Leo Messi o todo a la vez, lo cierto es que Ilkay Gundogan, manido jugador que gusta en can Barça, alberga tantas dudas con la propuesta del City como las que proyecta la del Barça, y esto es así porque al Manchester City le podrían adelantar rivales directos suyos con el jugador.

Afirman que el jugador escucha ofertas venidas de la Premier League y que van más allá del año de prolongación que le ofrece el City, todo ello aderezado con un salario que el Barça no puede igualar. De este modo y por aparcar el ‘asunto Barça’ referente al germano-otomano, la sobra decir que entidad culé lo tiene muy complicado con Gundogan, de modo que haría bien en asegurarse al menos a Sergio Busquets por una temporada más.

Dicen en suelo británico que tanto Arsenal, como United, Liverpool y Chelsea están interesados en la salida de Gundogan del Etihad Stadium, y no solo eso, están dispuestos en algunos casos a darle dos años de contrato y un sueldo de estrella, cosa que el City no parece quiera hacer. Los próximos días, justo en plena batalla con el Real Madrid en la Champions, van a ser clave para el jugador y su futuro, pero ya les anunciaos que este no está pintado de blaugrana salvo sorpresa mayúscula.