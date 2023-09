De Piqué a Iniesta y Messi, advertencia de peligro para Xavi y el Barça en medio del caso Negreira

Hoy el Barcelona vuelve a verse las caras con su público en su casa de alquiler, Montjuic, con un rival que entorpece el camino de la regeneración del club, como es el Sevilla, con el obvio y peligroso tropiezo deportivo e institucional del que vienen los culés. Y es que en plena vorágine por el fulgor del escándalo del caso Negreira y el tropiezo de Son Moix, todas las leyendas y simpatizantes culés, desde Piqué a Iniesta, pasando por Leo Messi advierten de otro riesgo para la imagen con la visita del cuadro hispalense.

Nadie ha jugado con la camiseta del eterno rival azulgrana, el Real Madrid, tantos partidos como Sergio Ramos y eso lo convierte en su visita con el Sevilla a Barcelona en el enemigo público número uno y la víctima propiciatoria para una hipotética victoria local. Ahora bien, con la implicación por los supuestos arreglos arbitrales salpicando de nuevo al Barça, llevando música de viento a LaLiga, que está calentita, tan satisfactorio sería el triunfo ante el camero y su equipo esta noche (21.00, hora española) como lapidario resultaría un tropiezo.

🔴😌 SERGIO RAMOS NO se OLVIDA de su RIVALIDAD con el BARÇA:



💪🏻 "Ganar al Barça supone un plus emocional".



😜 "No estaría mal hacerles el primer gol a ellos".pic.twitter.com/dK5ICHDYgV